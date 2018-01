La decepción de Diana Navarro por no ir a Eurovisión

“Me he quedado con una canción estupenda que la incluiré en mi próximo trabajo. No sé si volveré a acercarme porque lo hice por el cariño que los eurofans me dieron. No sé qué pasará en próximos años, este habría sido muy bueno porque ya había cogido carrerilla con ‘Tu cara me suena’, Portugal estaba ahí al lado y Eurovisión es un programa que me encanta”.