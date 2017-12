La confesión más sorprendente de Alba Gil tras ganar ‘La Voz’

Alba Gil, pupila de Manuel Carrasco, se proclamó el pasado viernes ganadora de ‘La Voz’. Pues bien, después de disfrutar de una merecida fiesta con el equipo del programa de Telecinco, Alba se convirtió en una de las invitadas al plató de ‘Viva la vida’, de Toñi Moreno: “No me esperaba pasar audiciones, batallas… tantos procesos, y llegar a la final, y encima ganarla”.

Lo que nadie se imaginaba era lo que iba a contar Alba Gil, una confesión muy sorprendente. Hay que recordar que la ganadora de ‘La Voz’ se presentó al programa ‘Eurojunior’ con tan solo 12 años, una experiencia que no fue del todo satisfactoria: “Yo realmente no me presenté al programa, fueron una amiga mía y mi madre las que me apuntaron. Yo no tenía pensamiento de hacer nada con la música. Me he llevado como seis años sin cantar absolutamente nada por pánico escénico en realidad”.

Los colaboradores, sorprendidos, han querido saber algo más sobre esta desagradable experiencia: “Estuve en ‘Eurojunior’ con 12 años y le cogí pánico escénico, no podía cantar delante de la gente. No he hecho nada para superarlo, solo salir a cantar”, ha comentado sobre cómo lo superó.

Manuel Carrasco se ha convertido, por primera vez, en ‘coach’ de ‘La Voz’ adultos, y encima, ha conseguido proclamarse ganador de esta edición. El cantante no podía estar más feliz y le dedicó unas bonitas palabras a la ganadora: “Me hace tan feliz porque se lo merece. Creo que tiene una carrera impresionante. No canta mucha gente como canta ella y tiene personalidad. Me ha convencido desde el minuto uno”.

Unos días después de la feliz noticia, Alba grabará un disco con Universal, una experiencia increíble: “Yo siempre canto en inglés, mi estilo de música es muy americano. Quiero empezar a componer y quiero cantar en español. Mi familia está loca de contenta y mi madre imagínate. A ella le encanta cómo canto y quería que me dedicara a esto”.