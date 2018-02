La confesión más emotiva de Risto Mejide en ‘Got Talent’

Esta edición de ‘Got Talent’ está dejando momentos memorables que serán difíciles sacar de nuestra memoria. Desde el ramo de flores que David de Gea le envió a Edurne hace unos programas hasta la actuación que hizo reflexionar a Risto Mejide y le hizo emocionarse.

Se trataba de Bea y su hija Alba, de tan solo siete añitos. Ambas protagonizaron un número de baile en barra. Y aunque hasta la propia Eva Hache dijo que hubo imperfecciones, la relación entre madre e hija va más allá y se convierte en magia. Algo que también puntualizó Risto, que aunque empezó su valoración con aspectos negativos, terminó dando su confesión más personal e íntima.

El momento llegó cuando Risto le preguntó que cuántas horas pasaban juntas para ensayar el número. Bea, la mamá, contestó: “¿Horas? Buff. No te las podría contar. No lo sé. Muchas”. El publicista le respondió: “Como padre separado he sentido una envidia terrible”.

En ese momento, Edurne no pudo evitar mirar muy emocionada al publicista, pero llegó el momento de votar… y a pesar de la magia que desprendieron, finalmente no pasaron a la siguiente fase.

Este bonito momento llega tras que ayer nos enterásemos de que Risto había sido amenazado de muerte por un usuario en las redes sociales.