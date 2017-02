La caída de ‘las Trump’ tras la llegada de su padre a la Casa Blanca

El nombramiento de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos está trayendo consecuencias para sus hijas. La última perjudicada ha sido Tiffany Trump. La hija menor de magnate inmobiliario asistió el pasado lunes al desfile de Philipp Plein que tuvo lugar en la NYFW y esto habría causado varios estragos. Al parecer, “nadie” quería sentarse al lado de la joven de 23 años, aunque sí estuvo acompañada por amigos, entre los que se encontraba el diseñador Andrew Warren.

A pesar de todo el revuelo, parece que ello no afectó demasiado a la joven. Al día siguiente, Tiffany acudió sonriente al desfile de Dennis Basso y, en esta ocasión, los asientos contiguos a los suyos sí estaban ocupados.

La que también se ha visto afectada por ser hija del Presidente de Estados Unidos ha sido Ivanka Trump. La empresaria, que últimamente está en boca de todos por estar “desempeñando” el rol de primera dama, está sufriendo pérdidas en sus negocios. Las ventas de la firma habrían disminuido en un 32% respecto al último año fiscal. Como consecuencia de ello, varias cadenas de tiendas en Estados Unidos han optado por retirar de sus establecimientos la venta de su línea de productos.

Todos estos hechos reflejan que la llegada de Donald Trump al poder no habría sido tan beneficiosa para su familia como cabría esperar. No obstante, esto no parece haber afectado mucho a Ivanka Trump quien, tras la victoria de su padre, anunció que se mantendrá durante un tiempo alejada de toda actividad empresarial.