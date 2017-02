La asignatura pendiente de Sara Carbonero

A punto de cumplir 33 años Sara Carbonero ha decidido ponerse a estudiar de nuevo, tal y como ha publicado en su blog, donde ha relatado la sensación que supone para ella enfrentarse otra vez a los apuntes: “Como en casi todo en la vida, no es igual hacerlo ahora que hace doce años. Yo antes tenía muy buena memoria, no me costaba memorizar las cosas y ahora… Ahora me siento a veces como Dori en ‘Buscando a Nemo’. Aún con eso, estoy contenta y motivada. Nunca es tarde, eso dicen”.

Aunque la mujer de Iker Casillas no ha hecho referencia a los estudios que va a cursar, todo apunta a que la que fuera presentadora de deportes en Telecinco podría haberse propuesto terminar la carrera de Periodismo -la cual cursaba en la Universidad Complutense de Madrid- y que dejó aparcada en segundo año, cuando empezó a trabajar en La Sexta a tiempo completo.

Lo que sí es un hecho es que Sara Carbonero no llegó a completar sus estudios, por lo que ahora podría ser un buen momento para retomarlos antes de que se instaure definitivamente el conocido Plan de Bolonia, algo que podría jugar en su contra y hacer que le resultara más difícil acabar la carrera.

Después de dejar España para trasladarse a Oporto en 2015, la mujer de Iker Casillas ha compaginado algunos proyectos profesionales con el cuidado de sus dos hijos.