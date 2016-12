La anécdota más romántica de Irene Villa: “Mi marido me pidió matrimonio un fin de año”

Con la llegada de la Navidad, toca hacer balance del año que termina y, por supuesto, jugar a imaginar cómo será el siguiente. Siempre queremos atraer a la buena suerte para que sea igual o mejor que el que acabamos de pasar. Y, por ello, cumplimos con algunos de los rituales que marca la tradición. Irene Villa nos ha contado cuál era su superstición favorita: “Antes siempre me ponía ropa interior roja: el tanga, la liga… Pero hace muchos años que no”.

Incluso ha llegado a hacer un ritual para llamar a la fortuna: “Algún año también he cenado lentejas para atraer el dinero”. Pero, seguidamente, añade: “Hago pequeñas cosas, pero para reírme, no soy supersticiosa”, bromea.

Sin embargo, no tarda en reconocer que, aunque no crea que son supersticiones, realmente lo son, porque tiene más: “Lo que sí hago siempre es dar un pequeño saltito y adelantar el pie derecho para entrar en el nuevo año. Y también pongo muchas veces el anillo de oro en el champán”.

Precisamente la Navidad y, en este caso, la falta de superstición, trajo a Irene uno de los mejores recuerdos de su vida: “Un año no me tomé las uvas porque en Argentina no se toman y fue el mejor año de mi vida. El 2 de enero de 2010, estábamos pasando el fin de año en Mar del Plata y Juan Pablo me pidió matrimonio, con los fuegos artificiales, la luna llena… ¡No me hicieron falta ni uvas ni nada!”, confiesa emocionada Villa.