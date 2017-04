La alargada sombra de Rocío Jurado

Rocío Jurado no sólo fue “La más grande”, sino que además dio trabajo a muchas personas de su entorno mientras vivía. El primero a su hermano Amador, que era su manager, y por supuesto a su cuñada Rosa como peluquera. Al parecer, así evitaba los escarceos amorosos de Mohedano y mantenía a salvo el matrimonio. También intentó hacer un hueco a su sobrina Chayo en el mundo de la música, aunque la jugada no salió como querían y ella aún sigue luchando por igualar a su tía.

Once años hace que su voz se apagó y son muchos los que continúan ganando suculentas cantidades de dinero por haber formado parte de su vida.

No hay más que ver a Benito, que durante años trabajó como colaboradora habitual de “Sálvame” y ahora en las galas de “Supervivientes”, eso sí, apoyando a la que considera todavía su sobrina.

Su hija Gloria Camila, con más derechos que otros, se ha apuntado igualmente al carro. Ha entrado en el reality televisivo de la isla hondureña donde, de momento, sólo ha tenido peleas y disgustos, más puede disfrutar de la compañía de su novio, que también sacará partido de su participación en el concurso.

Seguramente, no estaría tan feliz la de Chipiona al ver cómo Antonio David Flores está ejerciciendo bajo cobro de ex yerno y lleva años dedicado al mundo de la televisión, ahora mismo está en dos programas “Mujeres hombres y viceversa” y en los debates de “Supervivientes” 2017.

Incluso, la viuda de su ex marido Pedro Carrasco, Raquel Mosquera, ha sabido sacar tajada, a pesar de tener su peluquería no dice que no a ninguna propuesta televisiva que le ayude a aumentar sus arcas.