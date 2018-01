La advertencia de Patiño a Gustavo González

El culebrón de María Lapiedra y Gustavo González sigue rellenando minutos en el mundo del papel couché. Desde que se hiciera pública la relación extramatrimonial que ambos mantenían entre sí mientras continuaban con sus respectivas parejas, cada día, un nuevo capítulo sale a la luz. Después de una confirmación pública de relación, una posible ruptura y una siguiente reconciliación, Gustavo y María se encuentran dentro de una vorágine de informaciones que no hacen más que desestabilizar su flamante relación.

Ahora le ha tocado el turno a María Patiño quien ha advertido a su amigo que la actriz le está traicionando. No es la primera ocasión en la que algún compañero de profesión le alecciona de este problema, sin embargo, el juicio emitido por una persona de tanta confianza para el retratista, posiblemente le haga pensar sobre la veracidad de sus palabras.

“Gustavo no quiere ver lo que he podido ofrecer para abrir los ojos. Él vivió en primera persona lo que es hacer una denuncia pública falsa. A partir de ese momento, a mí no me gusta María Lapiedra”, ha comentado la colaboradora seguido de un consejo: “Haz lo que quieras como adulto pero María te está vendiendo”.

A pesar de que los dos se encuentran inmersos en problemas personales con sus respectivas parejas, no es razón suficiente para que cesen de llevar a primera fila sus asuntos más íntimos y personales. Mientras que Gustavo vive uno de los momentos más delicados con sus hijos desde que se enteraron de su infidelidad, paralelamente Mark Hamilton -todavía marido de Laprieda- piensa en denunciar al fotógrafo por algunas de sus declaraciones vertidas.

Por su parte, la exmujer del paparazzi se encuentra totalmente hundida desde que se enteró de que su marido llevaba traicionándola ocho años y pese a las múltiples traiciones de María Lapiedra, Gustavo continúa con sus intenciones de formar una familia con ella.