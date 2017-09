Marta Larralde, actriz de ‘Seis hermanas’, ya es feliz mamá de un niño

Marta Larralde ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que ha dado a luz a un precioso niño.

La actriz de ‘Seis hermanas’ ha tirado de sentido del humor para dar la feliz noticia, publicando una imagen en la que se la ve feliz a punto de degustar una loncha de jamón, un alimento que no ha podido catar en todo el embarazo, junto a la cunita de su retoño: “Y después de 9 meses… homenaje!!!

Finalmente he tenido un peixe y no una sirena!!! Muchas Gracias por todos vuestros mensajes Y perdonad que no publique la foto con su carita, pero prefiero guardar su intimidad. Eso sí, deciros que es el bebé más bello del mundo!!! (¿¿¿ Será amor de madre???) Ahora toca descansar y seguir llenándonos de amor… #EmpiezaLaFiesta#AmorMaximo #OnFire”.

Marta, natural de Vigo, llama a su pequeño, de manera cariñosa, ‘peixe’ (pez). La actriz ha llegado al parto en plena forma. Gran amante del deporte, Marta se ha mantenido muy activa durante la gestación. Eso sí, ha tenido que renunciar a su deporte favorito durante la misma: el running. Un aborto anterior la obligó a tomar esta decisión. Ahora, podrá retomarlo.