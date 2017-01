Kiko Rivera se entera por la prensa del paradero de su hijo

A media mañana del viernes 20 de enero, el hijo de Isabel Pantoja llegaba al aeropuerto de Sevilla procedente de Galicia, donde había tenido que viajar para promocionar su último single. En su suelo sevillano, le esperaban con los brazos abiertos su mujer, Irene Rosales, y su pequeña Ana. Su hijo mayor, Francisco, aún permanecía a esas horas con su madre si bien es verdad que no por mucho tiempo, pues ese fin de semana le tocaba al padre disfrutar del niño.

Cuando aterrizaba, Kiko no sabía que apenas dos horas antes lo había hecho su ex pareja, Jessica Bueno, y su hijo Francisco, que llegaban a primera hora de la mañana a Sevilla desde Éibar para pasar el fin de semana con su padre. Nada hacia sospechar que las cosas no marchaban bien, pero al comunicarle los reporteros allí presentes al Dj que su hijo estaba en Sevilla este se quedó totalmente sorprendido. “¿Ha venido mi hijo esta mañana? Pues no lo sabía. Entonces hoy veré a mi hijo antes de tiempo”.

Y es que al parecer la modelo no había informado a Kiko de su llegada y por tanto éste seguía pensando que tendría que recogerlo al atardecer, como lo suele hacer por norma general. No solo esa información agradeció Kiko Rivera a la prensa que se la ofrecieran, también agradeció saber que venia desde Bilbao y no desde Londres. “Os agradezco que me lo digáis porque da la casualidad que me entero de muchas cosas por los medios“, afirmada entre la estupefacción y la indignación.

Desde el aeropuerto, Kiko se fue directamente a casa y allí se bajaron Irene y su hija. El DJ y su amigo se cambiaron de coche y se fueron directamente a Los Molares, donde tiene su residencia sevillana Jessica Bueno, para recoger al pequeño Francisco. Si su hijo ya estaba en Sevilla, él no iba a esperar hasta la tarde para disfrutarle.

Los padres del pequeño no se llegaron a encontrar ya que la modelo le abrió la puerta a su ex desde el interior y este se quedó esperando fuera mientras que Francisco corría a sus brazos.

Con lo ocurrido en la jornada, es evidente la mala comunicación, o tal vez nula, entre los que un día fueron pareja, ni tan siquiera por el bien del menor. Kiko regresó con su pequeño a casa con la felicidad de tenerle pero con el disgusto de no haber sido informado como considera que corresponde.