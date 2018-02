Kiko Rivera e Irene Rosales presentan a su segunda hija

Poco más de 48 horas después de nacer, Carlota Rivera Rosales ya sabe lo que es posar delante de las cámaras. Kiko Rivera e Irene Rosales han presentado públicamente esta mañana a su recién nacida, a su salida del Hospital Nisa de Sevilla. Todo ha ido de maravilla e Irene Rosales ya cuenta con el alta médica y descansando en su domicilio, donde les esperaba su hermanita, Ana, para formar una familia que será numerosa cuando esté Francisquito, el hijo del dj con Jessica Bueno.

La pareja ha posado radiante y con una sonrisa de oreja a oreja ante los medios de comunicación. Kiko Rivera se ha mostrado exultante con el nacimiento de Carlota y así se lo ha transmitido a la prensa: “Estamos muy contentos, la niña y su madre están bien y eso es lo importante”. “Mi niña ha tenido mucha salud”, comentaba una orgullosa Irene Rosales. Han desvelado que la pequeña ha pesado “más que Ana y más de 3 kilos”, sin llegar a decir el peso exacto. Tampoco han faltado las bromas en torno a esto. “Una los gana y otros los pierde, pero esperemos que ella lleve unas rutinas mejores que su padre, aunque ahora estoy mejor, me hacía falta por motivos de salud y ahora me encuentro mucho mejor”, ha comentado el artista.

Durante la presentación de su hija hemos visto a un Kiko Rivera muy sincero, sin esquivar ninguno de los temas de actualidad en torno a la familia Pantoja. Chabelita aún no conoce a su sobrina y sobre su ausencia ha opinado el dj: “A veces se viven situaciones que no son bonitas, pero el tiempo lo cura todo. A mi hermana la quiero muchísimo y todo volverá a su cauce. Sabemos que no ha venido, pero no he querido hacer un circo de todo esto. Cuando la niña esté en casa su tía irá a verla, porque será su tía siempre. Hay que tener capacidad para perdonar y en eso yo soy un fenómeno”, argumenta el hijo de la tonadillera.

¿Aumentarán la familia Kiko Rivera e Irene Rosales? Parece que por ahora habrá que esperar: “De momento voy a disfrutar de Carlota. El tiempo, muy largo dirá”, reconoce. “Ahora tenemos que disfrutar de nosotros, que casi no hemos podido, ya que Anita llegó muy pronto y ahora está Carlota”, puntualiza él. A la vez, reconocen que la pequeña “conocerá pronto a Francisquito, que está deseando venir a verla”.