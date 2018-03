Mientras escribimos estas líneas, Kiko Rivera podría estar a punto de estallar y verter toda su ira en Instagram contra Jota Peleteiro. El motivo no es otro que la publicación por parte del futbolista de una imagen junto a Francisquito, el hijo que el DJ mantiene con Jessica Bueno, su actual mujer. Lo que a bote pronto parece algo normal para Kiko no lo es y hace casi dos años le dio un toque de atención a Jota por las redes sociales, cuando éste colgó otra instantánea del pequeño: “Ese es mi hijo Francisco Rivera. Sube fotos del tuyo. Si hay una próxima vez ya no te lo pediré de buenas maneras. Gracias “.

Haciendo caso omiso a la ‘sugerencia’, Jota Peleteiro ha vuelto a tentarle y ha subido una nueva imagen, a través de Instagram Stories, de la celebración del cumpleaños del hijo que tiene con la modelo andaluza. Si bien es cierto que ha tenido el decoro de taparles la cara con un emoticono, el ver a Francisco de nuevo en las redes es algo que podría enervar a un Kiko Rivera que no tiene problemas en expresar lo que piensa, como ya dejó claro en 2016. Habrá que esperar para ver si responde, tal y como hiciera aquella vez.

Sea como fuere, lo cierto es que el habilidoso mediapunta del Birmingham está muy feliz tras lograr formar una familia en Inglaterra junto a Jessica Bueno, su hijo y Francisquito. Ambos están pletóricos y así lo demostraron en el cumpleaños de Jota JR. La propia Jessica subió una imagen de la fiesta de celebración de su pequeño. “Hoy hemos celebrado el cumple del pequeñito de la casa. ¡Mi pequeño tigre, mi chico, mi niño precioso!!! ¡Dos años desde que mi corazón se multiplicó de amor!! Eligió un día precioso para nacer, lleva sangre gallega y andaluza, y este día formará parte de él para siempre 💚#happybirthday #diadeandalucia #28defebrero #2años”, escribía. Además ha encontrado proyectos a los que engancharse, como sus estudios en protocolo y organización de eventos.