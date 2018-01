Kiko Rivera estrena look y se parece a Javier Bardem (según una fan)

Kiko Rivera continúa con su transformación física. No solo ha perdido peso, sobre todo por salud, pero a nivel estético ya se nota mucho la diferencia… Pero no contento con esto, el hijo de Isabel Pantoja ha decidido cambiar de imagen y se ha quitado la barba. Sus fans, en líneas generales, están mostrando una opinión favorable, que él ha pedido, por cierto…

Pero entre todos los comentarios que hemos leído en su perfil de Instagram, ha sido el de una usuaria que le ha comparado nada más y nada menos que con Javier Bardem… “A mí me pareces después de este cambio físico, un chico muy atractivo de bonitas facciones!! La gente suspira por Javier Bardem. Un no guapo, muyyy atractivo !! Me pareces igual a este estilo de hombres!! 😉🙌..congraas!! El esfuerzo te ha merecido la pena!! 👍🏼”.

Kiko Rivera, está claro, ha mejorado considerablemente. ¿Qué opinará su mujer, Irene Rosales? Seguro que también está encantada.