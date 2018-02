Kiko Rivera y Chabelita: la última prueba que confirma su mala relación

El clan Pantoja no gana para disgustos. Kiko y Chabelita protagonizan un nuevo enfrentamiento. Ni las palabras de la tonadillera hacia su hija, ni las del propio Kiko, han apaciguado las aguas. “Lo importante es llevarse bien con todo el mundo, se viven situaciones a veces que no son bonitas, pero el tiempo lo cura todo y aprovecho para decir que a mi hermana la quiero muchísimo“, decía el día que nació su segunda hija, día en el que Isa Pantoja no apareció para conocer a su sobrina. “No ha venido y yo no quise hacer un circo de todo esto… Cuando la niña esté en casa vendrá su tía. Hay que tener capacidad de perdonar y en eso yo soy un fenómeno”.

Pero lejos de quedarse la cosa así, Chabelita acudió al Sábado Deluxe de nuevo. Allí afirmó que si no acudió al hospital el día del nacimiento de su sobrina fue porque alguien del entorno familiar se lo prohibió. Esta entrevista avivó la llama del conflicto entre Kiko e Isa, que les llevó a confirmar su mala relación a través de un unfollow en sus redes sociales.