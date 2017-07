Kiko Matamoros sorprende a todos desvelando el gran amor de la vida de Feliciano

Laura Fa soltaba una bomba hace unos días en Sálvame. La periodista aseguraba que Feliciano López no había pasado página a su historia con Alba Carrillo, y a pesar de que su tormentoso matrimonio y una ruptura muy sonada, parece que no se ha perdido nada del concurso de la modelo en ‘Supervivientes’: “Él no ha pasado página del todo de esa historia, sabe que Alba no le conviene, se ha separado, etc, pero él ha estado pendiente del concurso, de lo que hace Alba”.

Pero Kiko Matamoros no tardó en contradecirla. El padre de Laura Matamoros desmintió que fuese la ex de Fonsi Nieto de quien el tenista más enamorado ha estado: “Ni de coña Alba Carrillo es de la mujer de la que más ha estado enamorado Feliciano”. Y se atrevió a dar el nombre de la fémina por la que el deportista se quedó prendado, incluso después de su ruptura: “Sin lugar a dudas ha sido María José Suárez con muchísima diferencia y yo te digo que eso que has comentado no tiene ni pies ni cabeza”.

Feli mantuvo una relación de cinco años con la también modeló, que terminó en 2010 como el rosario de la aurora. Tras su separación fueron muchos los cruces de acusaciones que se dedicaron. Ella llegó a quedarse embarazada y, aunque finalmente sufrió un aborto, reconoció que afrontaría la maternidad sola porque no podía seguir con el toledano. Él, por su parte, llegó a poner en duda dicho embarazó y cuestionó muchas de las declaraciones que dio la modelo sobre su relación.

Feliciano ya está curado de espanto y todas sus últimas relaciones no han llegado a cuajar. Esto le ha convertido en protagonista del corazón ocupando un sinfín de portadas, por eso hace unas semanas, en una entrevista con el periódico ABC, reconocía esto: “Me levanto cada día y digo: Tengo la vida que soñaba, no me puedo estar lamentado por lo que está pasando. Lo único que me ha salido mal ha sido separarme, pero le puede pasar a cualquier persona. La vida es así, no seré el último que se separe. He intentado seguir haciendo mi vida como siempre y centrarme en lo mío. El ruido no me ha afectado anda. Al final sufre más tu entorno que tú”.