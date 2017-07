Kiko Jiménez, contra las cuerdas: ¿está su boda con Gloria Camila en peligro?

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado regresó a España el pasado miércoles y lo hace con las peores noticias que podía imaginar: una supuesta infidelidad. Todo se desveló el pasado sábado 1 de julio durante el programa ‘Socialité by Cazamariposas’, conducido por María Patiño.

Durante el espacio de TeleCinco, conectó en directo con Apolonia LaPiedra, una actriz de cine para adultos y ella desveló una “relación” hace unos años con Kiko Jiménez. Todo empezó hace unos años atrás cuando comenzaron a entablar conversación a través de Twitter. Él empezó a contactar, halagando su trabajo profesional. Además, aseguró que Kiko le pidió hacer un montaje, destacando los beneficios que podrían conseguir: “Kiko me propuso hacer un montaje para explotar la mezcla entre MYHYV y el cine para adultos”, explicó la joven.

Según ella, la joven declinó la invitación de Kiko: “Yo pasé porque me comentaron que se relacionaba con gente del cine de adultos que no me gusta nada”. Además, asegura que Kiko está obsesionado con alcanzar la fama al precio que sea, explicando que este sería el motivo de su relación con Gloria Camila: “Está con Gloria Camila por el faranduleo”, sentenció la joven actriz.

Rafa Mora, durante el mismo programa del pasado domingo día 2, aportó nuevos detalles sobre el escabroso tema que podría terminar con la boda entre Kiko y Gloria Camila. Y es que al parecer Rafa Mora tuvo la oportunidad de hablar con Gloria Camila para saber cómo se encontraba tras que saliera a la luz la relación e interés que Kiko tenía con Apolonia LaPiedra. Además, Rafa explicó que los hechos se produjeron durante el verano de 2015.

Sobre su conversación con Gloria Camila ha dicho: “Se le desencajó la cara hasta el punto de tener ganas de irse a Honduras a pedir explicaciones a Kiko”. Además, ella quiere saber “qué tipo de mensajes” se intercambió con Apolonia y en que “cantidad, fechas y horas” tuvieron lugar. Además, aseguró que tiene la intención de “ver a esta chica, escuchar su historia y comprobar qué tipo de pruebas tiene“.

Y es que al parecer, Kiko también estuvo implicado en el mundo del cine para adultos, pero que Gloria Camila “no era consciente de que Kiko participó en películas de cine para adultos”. Pero ahí no queda la cosa, fue incluso hasta el mismo Kiko Matamoros el que durante el programa ‘Sábado deluxe’ del pasado fin de semana también habló sobre el pasado en el cine para adultos de Matamoros, explicando que “hizo un casting en la sala Bagdad de Barcelona, pero le rechazaron”.

¿Seguirá en pie la boda entre Gloria Camila y Kiko Jiménez? ¿Qué pasará tras el regreso de Kiko de ‘Supervivientes’?