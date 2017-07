Kiko Hernández: “María José Campanario ha sido ingresada en una clínica psiquiátrica”

Kiko Hernández ha lanzado hoy la noticia bomba de la tarde en ‘Sálvame’.

Según el colaborador de televisión, el lunes recibió un mensaje de una persona que conoce y que trabaja en un centro psiquiátrico de Málaga, que le comentó que había ingresado al mujer de Jesulín de Ubrique.

Al parecer la familia había prohibido a todo el personal del centro hablar con la prensa u ofrecer cualquier tipo de información al respecto.

Kiko Hernández ha contado que él probó a llamar a este centro: “Pregunté directamente si me podían pasar con Campanario Torres y la chica me dijo que en ese momento se encontraba durmiendo, con lo que me confirmó que María José sí se encuentra allí. Yo no sé si fue un despiste de la chica o si se le escapó”.

Kiko Hernández ha comentado que María José podría estar pasando por una fuerte depresión, ocasionada en gran parte por sus problemas de salud. Recordemos que en los meses anteriores, María José ha tenido que pasar varias veces por el hospital por los dolores que le produce la fibromialgia que padece.