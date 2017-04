Kiko Hernández hunde a Lydia nada más incorporarse a ‘Sálvame’

Kiko ha sido muy duro con Lydia nada más llegar: “Después de contar la tragedia que yo viví, con lo único que te quedas es con una broma que gasté diciendo que no me habías mandado mensajes… me demuestras que no me has querido nunca. Sólo te quieres a ti. Estas cosas eran divertidas hace 8 años. Ahora ya me aburre”