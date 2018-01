Este es el motivo por el que Kiko Hernández está ‘diferente’

Kiko Hernández recordará el pasado 2017 como uno de los mejores de su vida, pues fue cuando se convirtió en padre de las gemelas Abril y Jimena, que el próximo 19 de enero cumplirán su primer año. Además de la paternidad, el que fuera concursante de Gran Hermano ha sufrido un gran cambio durante los últimos meses que le hace estar ‘diferente’.

Tal y como reconoció el mismo durante la post-cena navideña de ‘Sálvame’, el motivo es que ha adelgazado varios kilos. “No me ha engordado ni la Navidad ni Nochebuena ni nada. Yo creo que ha sido el frío de la puerta del sol, pase tanto que se me metió en el cuerpo”, bromeaba antes de contar la cifra exacta. “He perdido 13 kilos –afirmaba- los he perdido porque hacía falta perderlos”. A pesar de que se trata de un número elevado, parece que lo ha hecho de una manera muy segura, a base de esfuerzo en el gimnasio y comiendo mucho mejor, “la alimentación la cuido muchísimo ahora. Me veo mucho mejor ahora”, aseguraba.

Si bien no llegó a explicar el motivo exacto, lo cierto es que la respuesta podría estar en sus hijas, pues ahora tiene que cuidarlas por encima de todo. Esta nueva responsabilidad no le ha hecho dejar de lado su trabajo en la televisión, aunque sí que reconoce haber bajado el ritmo. “Me he quitado mucho trabajo y casi todo lo hago en casa a excepción de la tarde de ‘Sálvame’ que no me quita mucho”.

Eso sí, tiene un pequeño truco en forma de ayuda, “tengo una familia maravillosa que vive a mi lado y nos vamos apañando. Claro que merece la pena sacrificar el trabajo por las pequeñas. La recompensa es la leche, maravillosa, simplemente por la mañana ver esas miradas y esas sonrisas, recompensa, aunque no duermas en toda la noche”.