Kate rompe el protocolo feminista en los Bafta

El verde oliva fue el color de Kate con un vestido de gasa de escotado de Jenny Packham, una de sus firmas preferidas. Y esto no llamaría la atención si no fuera porque la etiqueta de la gala era el negro, como símbolo de apoyo de Time’s Up, la causa a favor de la igualdad entre hombres y mujeres en la industria y contra el acoso sexual, surgida a raíz del Caso Weinstein en Hollywood. El verde también era un homenaje a las sufragistas, que hace 100 años comenzaron su movimiento en ese mismo local, por representar la esperanza.