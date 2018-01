Kate Middleton vuelve a hacerlo: su curiosa afición por el gorro ruso

La Duquesa de Cambridge ha vuelto a hacerlo. En la tradicional Misa de Domingo en Sandringham tras las fiestas navideñas lució un gorro de piel, un llamativo modelo redondo que tiene su origen en Rusia, y del que últimamente no se desprende. Ya se lo vimos hace unos días en el servicio navideño en la misma localidad, a la que acude toda la Familia Real británica. Aunque podría parecer el mismo, no lo es. El diseño es igual, pero no el color de la piel. ¿Estamos hablando del nuevo fetiche de Kate?

Se trata de un sombrero de The Lacorine, realizado en piel de alpaca de Perú, siguiendo las reglas del Comercio Justo, dice la marca, y resulta perfecto para afrontar las bajas temperaturas inglesas. Tanto Kate Middleton como su hermana Pippa son aficionadas a este complemento popularizado en Rusia. Kate asistió también con un bonito abrigo, con el que ya no podía ocultar su embarazo, y a la cita también fueron la Reina Isabel, su marido, y la familia de la propia Duquesa de Cambridge…