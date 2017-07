Kate Middleton vuelve a homenajear a Lady Di

Arriesgado pero acertado. Así fue el look que escogió Kate Middleton para un evento deportivo el pasado lunes. La Duquesa de Cambridge decidió hacerse un nuevo cambio de look recortando un poco su melena, sin embargo, su participación en el torneo de tenis de Wimbledon cobró una notoria importancia y no precisamente por su pelo. La mujer del príncipe Guillermo escogió un atuendo que hizo desempolvar varias instantáneas de hace treinta años.

Con evidentes cambios, la Duquesa acudió ataviada con un vestido blanco con grandes lunares negros de Dolce&Gabanna. Todo un estilismo a prueba de estilo que los más curiosos relacionaron con un look casi idéntico que usó la que hubiera sido su suegra, Diana de Gales, 30 años antes. Con su estilismo acaparó todas las miradas y robó el protagonismo del acto en cuestión. Sin embargo, no es la primera ocasión en la que ocurren alguna de las dos cosas: ni el que lleve lunares ni que homenaje a la fallecida Diana.

Cuando nació el príncipe Jorge vistió un traje también de lunares muy parecido al que eligió Lady Di cuando nació Guillermo. Entre otros casos, también destaca el día en el que Kate y Guillermo anunciaron su compromiso en 2010. La Duquesa además de portar el anillo que había llevado su suegra escogió un traje azul muy parecido al que Lady Di llevó tres décadas antes.