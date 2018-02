Kate estrena su vestido más feo entre las “reinas” de la moda

El Palacio de Buckingham se convirtió ayer tarde en un centro de la moda solidaria para dar a conocer el proyecto Fashion Exchange, que acoge a modistas, fabricantes y artesanos procedentes de los 53 países que conforman la Commonwealth y que comparten lazos históricos con Reino Unido. Kate Middleton y Sophie Rhys Jones, la Duquesa de Cambridge y la Condesa de Wessex, fueron las excelentes anfitrionas de la velada, en la que revelaron su gusto por el diseño.

Allí tuvieron oportunidad de intercambiar impresiones con algunas tótems de la moda como la diseñadora Stella McCartney y la editora del Vogue Anna Wintour, con las que se la vio de charla y risas. ¿Qué opinarían del traje de Kate para la ocasión? La esposa del príncipe Guillermo estrenó un vestido de guipur de Erdem, pero no precisamente de los más bonitos ni de los más baratos (2.410 €). Parece que últimamente Kate no está acertando demasiado con sus looks, aunque su sonrisa siempre logra levantarlo todo.