Karina homenajea a Rocío Jurado en Cuéntame

Elena Rivera, de 25 años, se encuentra grabando la 19ª temporada de Cuéntame cómo pasó, y en el adelanto de la nueva temporada se puede ver a Karina interpretando Como yo te amo, de Rocío Jurado. En la escena, Karina dedica por completo su actuación a Carlitos. Aún no se conoce la fecha de estreno de la nueva temporada, pero la cadena ya comienza a emitir breves avances. La actriz compartió con todos sus seguidores el comienzo de las grabaciones de la nueva temporada, y además aseguraba que en el primer capítulo cantaría. Pero no ha sido hasta los adelantos de TVE cuando hemos conocido el tema que interpretaría.

Elena Rivera, la actriz que da vida a Karina, se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. La actriz está a punto de estrenar La verdad, la nueva serie de Telecinco donde interpreta uno de los papeles protagonistas. Además, participó en Servir y proteger, y El ministerio del tiempo, de TVE. No obstante, siempre será conocida por su papel en Cuéntame. No es la primera vez que Elena Rivera demuestra sus dotes con la música, pues sorprendió a todos con su participación como invitada en Tu cara me suena 5, con una imitación de Miley Cyrus. La actriz también ha compartido en sus redes sociales imágenes suyas en programas infantiles.