Sin quererlo, Julio José Iglesias se ha convertido en uno de los principales protagonistas en el tema de la presunta paternidad de su padre, Julio Iglesias, con el valenciano Javier Santos. Desde que saliera a la luz el ADN que se utilizó para asegurar el parentesco, sus declaraciones han sido unas de las más buscadas.

El pasado domingo Julio José, acompañado de su mujer, llegaba a Madrid para celebrar el cumpleaños de su madre y, aprovechando la ocasión, hizo algunas declaraciones sobre su supuesto hermano.

Tras las palabras de Javier, que aseguraban que “Julio me presentaba como a su hermano”, era de esperar que el hermano de Ana Boyer confirmara la relación, pero nada más lejos de la realidad. Bastante sorprendido, Julio José afirmó no tener ni idea sobre el tema.

“¿Ah, sí? No me había enterado de nada”, respondía al ser preguntado por cómo se sentía al saber que su ADN había sido una prueba fundamental. Su ignorancia sobre este asunto tan cercano a su vida no terminó ahí, pues según explicó tampoco habría presentado a Javier Santos como su hermano. “¿Sí? Es la primera vez que me entero de eso. No sabía nada, no tenía ni idea”, afirmó muy rotundo. Una afirmación que sorprende debido a lo seguro que estaba Santos de su relación con su presunto hermano. “Pregúntaselo a mi padre”, terminaba contestando, consciente de que el autor de ‘Me olvidé de vivir’ es el único que puede responder de forma clara.

Julio José ha vuelto a España con un objetivo muy claro: celebrar el cumpleaños de su madre. El pasado domingo la socialité sopló 68 velas y todos sus hijos se han reunido a su lado para estar con ella. “He venido al cumpleaños de mi madre y al mío, que es dentro de nada”, desvelaba el artista, que contaba también que están “aquí todos”.