Vive a caballo entre Miami y Los Ángeles, pero Julio José Iglesias siempre tiene hueco para volver a España, sobre todo cuando en el calendario hay una fecha señalada. El pasado domingo el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias aterrizaba en Madrid para celebrar el 67 cumpleaños de su madre y de paso el suyo, que tendrá lugar el próximo 25 de febrero. Además de la fiesta familiar, el cantante ha querido soplar las velas rodeado de su mujer, Charisse Verhaert, y algunos amigos.

La tarta contaba al mundo la edad del cumpleañero, unos 45 muy bien llevados para los que aseguró no tener ningún truco, tan solo unos genes estupendos que comparte con su abuela, que apunto de solar 95 velas “parece que tiene 60 o 50”. El día anterior el músico también comió un trozo de pastel con su madre, a quien decidió no regalar nada material, “el regalo que le he hecho es estar aquí con ella”, bromeaba. Una tradición que, al parecer, es recíproca pues a él tampoco le suelen hacer regalos por su cumpleaños. “A mí no me regalan ya nada por mi cumpleaños, ya no pido nada, solo estar feliz, contento y estar haciendo mis cosas, lo que más me gusta”.

Un tema que no parece agradarle mucho es el de la demanda de paternidad de Javier Santos. Sorprendido porque el tema haya vuelto a salir a flote “después de tantos años”, Julio José reconoció haber conocido al valenciano, aunque en una circunstancia diferente a la que este contó. “Yo me acuerdo del chico este, le conocí hace muchísimos años, hace unos 20 años. Le conocí en Los Ángeles que me lo encontré en un restaurante, me cayó bien, era simpático, pero de ahí a llamarle hermano… no. Me cayó muy bien y ahora me he enterado de que otra vez están con eso”. Una de las cosas que más ojiplático le han dejado ha sido el hecho de que alguien haya tenido que revolver en sus desperdicios para conseguir algo con lo que contrastar el ADN. “En mi basura tengo mucha porquería, pobrecito el que haya tenido que revolver eso, ¿que te voy a decir?”, contó con un toque de humor, sin dejar de parecer “un poco fuerte” que alguien fuera a por su basura.

Mientras que se resuelve el caso, el autor de ‘The way I want you’ disfruta de su familia. La reciente paternidad de su hermano Enrique, a quien ve muy frecuentemente, le ha despertado el gusanillo de la paternidad. “Sí que me veo como padre, te dan más ganas al ver a tu hermano pequeño ya con dos hijos dices, ¿cuándo me toca a mí?”.

Un plan, el de aumentar la familia junto a su mujer, que si bien no descarta no tiene intención de que se produzca a corto plazo y es que ambos siguen centrados en sus carreras profesionales. Eso sí, acabará descendiente porque Julio Iglesias Jr. no tiene intención de “hacerme viejo sin tener uno, dos o tres babies al lado”.