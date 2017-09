Julio Iglesias, su cumpleaños más delicado

Este sábado 23 de septiembre Julio Iglesias cumple 74 años y lo hace envuelto en polémica. El pasado 4 de septiembre Javier Sánchez Santos presentaba en Valencia una demanda por paternidad contra el cantante. Javier Sánchez tiene 41 años y asegura ser hijo de Julio Iglesias y de la bailarina portuguesa María Edite Santos, una larga batalla que lleva luchando la gran parte de su vida.

Ya presentó una demanda en 1992, pero en dicha ocasión el cantante no quiso hacerse la prueba de paternidad y, aunque en principio se dio la razón al supuesto hijo, finalmente fue desestimada. Pero en esta ocasión, el abogado de Javier, Fernando Osuna, ha explicado que cuentan con pruebas de ADN que confirman en un 99,9% que su cliente es hijo de Julio Iglesias. Unas pruebas que no pudieron ser entregadas entonces, por carecer de ellas, pero que ahora podrían hacer cambiar el curso de los hechos. Aunque no lo tendrán nada fácil, ya que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo caso. La única esperanza que tiene Javier Sánchez es la prueba de ADN que ha conseguido a través de un detective privado que se trasladó a Miami, donde obtuvo de un familiar varón de Julio Iglesias en un espacio público el material desechado de la basura, donde suelen quedar restos de saliva. Todo fue grabado por el detective privado y los restos genéticos llevados a un laboratorio, que ha concluido que existe una coincidencia máxima de ADN entre el demandante y su supuesto padre. “No es admisible que científicamente sea hijo de Julio Iglesias y judicialmente no lo sea. Genéticamente ya tiene la seguridad de que es hijo del cantante, ahora le falta el respaldo judicial”, explicó el abogado a la prensa. Se trata del mismo despacho de abogados que ya demostró en 2016 que Manuel Díaz es hijo de Manuel Benítez, ‘El Cordobés’, y es especialista en este tipo de casos.

Cabe señalar que Julio tiene tres hijos en común con su primera mujer, Isabel Preysler, y otros cinco con su actual esposa, Miranda Rinsjburger, con la que acaba de celebrar siete años de matrimonio. Ajeno a estos problemas, el cantante no se ha pronunciado y en sus redes se muestra encantado de haber disfrutado de unos días de vacaciones en nuestro país.

El año pasado, Iglesias daba las gracias a sus seguidores por las felicitaciones recibidas el día de su cumpleaños. Queda por ver cómo reacciona en este aniversario dada la situación con su supuesto hijo biológico.