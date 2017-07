Julio Iglesias no está solo. Otros famosos con hijos secretos

La noticia ha llegado hasta los Telediarios nacionales. Una prueba de ADN ha revelado que Julio Iglesias es el padre biológico de Javier Sánchez Santos, un valenciano de 40 años fruto de una relación mantenida entre María Edite Santos mientras y el cantante estaba casado con Isabel Preysler. Hace varios años, este hombre ya intentó conseguir el reconocimiento de paternidad, sin embargo, un fallo de procedimental impidió que fuera aceptada. Su gran parecido físico sobre todo con Julio José Iglesias y con Enrique sumado al alto porcentaje de ADN -99.9%- confirman su parentesco.

No obstante, no es el primero ni será el último caso de hijos secretos no reconocidos. La lista de famosos que se convierten en padres por sorpresa aumenta cada año y estos solo son algunos casos:

Como dos gotas de agua. Así son Carlos Baute y José Daniel Arellán, su hijo de 26 años al que reconoció tras una sentencia judicial en el año 2013. A partir de ese momento, la relación entre ambos nunca ha sido buena y sus vínculos no ha pasado de los juzgados en los que el joven le reclama pagos atrasados en forma de pensión alimenticia.

Una relación muy distinta a la establecida entre Álvaro Muñoz Escassi y su hija Anna Barrachina. La que fuera hija no reconocida del jinete llegó a su vida el verano pasado con unas instantáneas en las que le podía observar junto a su padre en actitud cariñosa. Ahora, la joven de 21 años vive bajo el mismo techo que Lara Dibildos -ex mujer de Escassi- y junto al pequeño Álvaro.

Peleando para que esa unión se haga física se encuentran los toreros Manuel Benítez y Manuel Díaz. Trascurrido casi medio siglo, Manuel Benítez El Cordobés reconocía como hijo suyo a Manuel Benítez. Una noticia que ha llenado de alegría al descendiente que con una coincidencia de un 99,9% han hecho que se haya producido un acontecimiento histórico con el mano a mano entre los hermanos Julio Benítez y Manuel Díaz. Hasta la fecha y con intenciones de que se produzca, todavía no se han visto padre e hijo.

Aquí dos casos singulares. El primero de ellos es el de Ruiz Mateos. La Fiscalía ordenó la exhumación del cadáver del empresario para revelar si se trata del padre biológico de Adela María Montes, una joven de 26 años que dice ser la hija del fundador de Nueva Rumasa.

Sin embargo, quien se lleva la medalla de oro por excelencia en este asunto es Juan Gabriel. A pesar de haber fallecido hace ocho meses, la lista de vástagos secretos crece cada mes. A los cuatro biológicos reconocidos, dos más salieron a la luz en los meses posteriores a su fallecimiento y demostraron su parentesco a través de una prueba de ADN. Luis Alberto Aguilera y Joao Gabriel Aguilera se sumaron a Iván, Joan, Hans y Jean, reconocidos en vida por el Divo de Juárez.