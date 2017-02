Julio Benítez se enfrenta al mano a mano con su hermano con ilusión

La pasada semana daban la gran noticia. Los toreros Manuel Díaz y Julio Benítez compartirán cartel el próximo 11 de marzo en Morón de la Frontera. Los dos hermanos, a los que diferencian 17 años de edad, harán juntos el paseíllo en una corrida mixta en la que abre cartel el rejoneador Diego Ventura. Julio Benítez, con motivo de SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca), asistió al Palacio de Congresos de Sevilla no para ver las nuevas tendencias en trajes de flamenca, sino para ver a su novia Isabel Jiménez.

La joven modelo desfiló los trajes de famosos diseñadores mientras Julio no le quitaba ojo desde la primera fila del público. Con motivo de su asistencia, el torero atendió a los medios y explicó cómo se siente tras enterarse de que próximamente se verá con su hermano las caras en los ruedos.

Un mano a mano que llega pocos meses después de que un juez reconociese a Manuel Díaz como hijo de Manuel Benítez.

Pregunta: Julio, ¿qué tal? Apoyando a tu novia.

Respuesta: Sí, muchas gracias. Aquí a ver el desfile.

P: Julio dentro de poco vas a torear con tu hermano, el 11 de marzo concretamente.

R: Sí, muy contento e ilusionado.

P: Será muy especial.

R: Sí, muy contento e ilusionado con el proyecto.

P: No sabemos si has podido hablar con tu padre para ver que le ha parecido.

R: No voy a decir nada más, gracias.

P: ¿Has podido hablar con tu hermano al menos?

R: No, no he hablado. Os lo agradezco.

P: ¿Sabes que hay muchísima expectación mediática con ese reencuentro?

R: Sí.

P: ¿Cómo lo vives tú?

R: Ya te digo, contento, contento.

P: ¿Te cuesta? R: No, no, no. Ya te digo que contento e ilusionado con el proyecto.

P: ¿Qué esperas de esa tarde?

R: Pues nada, que triunfemos y que la gente se divierta que es lo fundamental.

P: ¿Y un acercamiento familiar?

R: Ya está de verdad, muchas gracias.