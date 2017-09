Julián Muñoz y Alejandro Albalá ponen en jaque a las Pantoja

Dice el refrán que “de tal palo, tal astilla” y las acusaciones que hacen a Isabel Pantoja de manipuladora también se las están haciendo a su hija Isa. Dos de los hombres que han compartido su vida con madre e hija se han sentado a hablar con la prensa recientemente en unas entrevistas que no dejan en buen lugar ni a la tonadillera ni a Chabelita. A las Pantoja se les rebelan los ex y las dejan en público a la altura del betún.

Primero fue Alejandro Albalá el que no dudó en sentarse en un plató para contar lo que había vivido al lado de Isa Pantoja. Tras varios años de idas y venidas en las que no faltaron las infidelidades por parte de ella, Alejandro ha reconocido que tuvo que ir al psicólogo para sobrellevar una situación en la que la hija de la tonadillera le decía que no servía para nada, según su versión. Su madre, Paz Guerra, ya venía avisando de que su hijo Alejandro estaba completamente manipulado por Chabelita. Y parece que una boda en México y unas cuantas disputas después, el santanderino de 23 años ha hecho caso a su madre y ha abierto los ojos. Si bien al principio no parecía dispuesto a hablar tras la ruptura, el hecho de que Isa Pantoja haya viajado con el padre de su hijo Albertito, Alberto Isla, a París le ha hecho cambiar de opinión. Pero ahí no quedaba la cosa, ahora ha sido Chabelita la que ha declarado a la prensa que ha vuelto con el padre de su hijo y acusa a su exmarido de ser un manipulador que sólo ha estado con ella por interés.

Mientras ocurre toda esta guerra de acusaciones, Julián Muñoz ha querido dar una entrevista al periodista de ‘Sálvame’ Kike Calleja. Tras estar callado durante muchos años, el exedil de Marbella ha hablado alto y claro. Julián asegura que no sabe si estuvo enamorado de la cantante, pero que se arrepiente de haberse separado de Mayte Zaldívar y de haber fallado a sus hijas. “A Mayte la quiero mucho como persona, tengo cuatro nietos y eso es lo que más vale la pena, mis hijas y mis nietos”, confesaba. Además, añadía que Isabel utilizaba a mucha gente de la prensa para que transmitieran sus cosas, como sería el caso de Chelo García Cortés. Un año y cinco meses después de salir de la cárcel de Alhaurín de la Torre, el que fuera alcalde de Marbella ha declarado: “Me arrepiento de que Isabel se cruzase en mi vida. No fui feliz en Cantora. Ella va a lo suyo y no le importa nadie de su alrededor”. “No es que me fallara, es que me dejó tirado”, sentenció. Acusa de manipuladora a la cantante, de la que dice que “mueve sus propios hilos, pero hace como que los mueven los demás”.