Julián Muñoz lo cuenta todo: “Isabel Pantoja no me falló, me dejó tirado”

Julián tampoco se cortó al hablar de los hermanos de Isabel Pantoja. De Bernardo y de Juan no dijo nada malo, pero de Agustín… “Con Agustín no me llevaba. No me interesaba y teníamos una relación distante. Sumando todo lo que hablé con él en esos años, no creo que llegase a una conversación de una hora”, confesó.