Julián Muñoz ya se encuentra entre las paredes del Centro de Inserción Social de Algeciras, toda vez que este 12 de febrero ha concluido su permiso. El exedil ingresaba en torno a las 13:00h y, sorprendentemente, lo ha hecho “arrepentido” por su ya famosa salida nocturna de hace unas semanas, donde se le vio bailar sevillanas en un club de Mijas a altas horas de la madrugada. Muñoz ha reconocido haberse equivocado: “En 9 años de cárcel he tenido un comportamiento, a mi parecer, ejemplar. Soy luchador, pero ya me cuesta, esto es un palo”, ha reconocido a su entrada al recinto.

El exalcalde ha roto su silencio horas antes de retornar el CIS y lo ha hecho negando que lleve una vida ostentosa: “En absoluto me he pegado la vida padre, mi vida es austera y sin ningún lujo, con mis hijos y mis nietos. Vivo de mi pensión exclusivamente”, reconoce a ‘Espejo Público’. Muñoz cuenta que “ese baile fue una encerrona”, y que “mis enfermedades son por desgracia irreversibles, así que un baile de 30 segundos no puede afectar ni mucho ni poco”.

Además, Julián Muñoz no entiende por qué ha vuelto al CIS: “A día de hoy, no lo sé, no infringí ninguna norma de cumplimiento. El 28 de diciembre la junta de tratamiento me mantuvo el tercer grado telemático y un mes después me lo quitan. Es evidente que desde esa fecha mis enfermedades no se han podido curar”, señala. La decisión de suspender el tercer grado telemático fue tomada por “la capacidad de realizar una vida cotidiana de forma autónoma que distan de estar convaleciente”, entre otros puntos.

Una suspensión que ha sido valorada así por su abogado, Antonio José García Cabrera: “Deja sin efecto el internamiento cerrado del cliente, como solicitó desde el mismo momento de su adopción, porque era una decisión inmotivada y caprichosa”. “Además demuestra que Julián Muñoz no incumplió los horarios del control telemático, porque nada de eso se señala como motivos de la decisión de suspender el tercer grado telemático”. Por todo ello, considera que debería estimarse el recurso volviendo a acordarse por el Juez el control telemático sin tener que pernoctar en el CIS.

Las polémicas imágenes del ex de Isabel Pantoja le han valido convertirse de nuevo en el centro de las críticas por parte de quienes consideran que sus salidas nocturnas no se corresponden con los informes médicos que le sacaron de prisión. Unos documentos que recomendaban que saliese de la cárcel al padecer una enfermedad “grave e incurable” que conllevaba “un pronóstico de vida corto”. El Ministerio de Justicia concedió a Julián Muñoz un estatus previo a la libertad condicional por “razones humanitarias y dignidad personal”. Fue así como llegó al CIS de Algeciras, donde tendrá que seguir permaneciendo de lunes a jueves hasta las 17.00 h, pudiendo salir hasta las 21:45h. Los viernes también podrá abandonar el Centro hasta los lunes a las 14h.