Julia Otero cuenta cómo fue amenazada de muerte: “Mi familia se está enterando ahora”

“¿Por qué los banqueros no dan entrevistas en nuestro país? ¿Es que no tienen nuestro dinero? ¿Es que no tienen explicaciones que dar? ¿Es que no son personas de relevancia pública? ¿Por qué nunca aparecen en los medios de comunicación? Ni los grandes empresarios. El Íbex 35 no está nunca en la tele ni en la radio. No conceden ni una entrevista, cosa que no ocurre en ningún otro país del mundo. Si dependes de la opinión pública, enfréntate a ella”.