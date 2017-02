Juan Carmona: “El que atropelló a Juanito y a Sara estaba de forma ilegal y no tenía ni carnet”

Tras el complicado accidente que sufrían Juan Carmona y Sara Verdasco en Miami el pasado 11 de enero, Juan Carmona padre muestra su preocupación por el estado en el que se encuentra la pareja.

Aunque asegura ambos se encuentran recuperándose, confiesa que lo han pasado muy mal con lo sucedido, y aunque se encuentran a miles de kilómetros, eso puede cambiar, ya que la próxima semana se decidirá si Juanito viene para España o si es Juan padre el que va para allá para apoyar a su hijo y a su nuera en esta difícil situación. Asegura que su hijo se quedó en shock al ver a Sara inconsciente en el suelo, y espera que se tomen medidas legales al respecto, ya que, además, la persona que les arroyó al parecer no tenía ni el carnet de conducir.

Pregunta: Tenemos que preguntarte por cómo está tu hijo y Sara después del atropello que han sufrido.

Respuesta: Bien, gracias a Dios bien. Tuvieron un pequeño accidente y la que más problemas tuvo fue Sara, pero gracias a Dios están los dos bien, están en Miami y no pueden viajar ahora para aquí porque ella está bastante… Ha estado bastante mal, llegó a estar en la UCI, pero a día de hoy está todo perfecto y vamos “pa’lante”.

P: Poco a poco se están recuperando, ¿no? Porque habíamos leído que todavía no podía andar…

R: No, ella todavía no puede andar. Ten en cuenta que fue un todoterreno, que había por la acerca dos bicicletas, se subió a la acera y se los llevó.

P: No sé si van a emprender medidas legales o qué tienen pensado hacer.

R: Es que creo que esta persona estaba de forma ilegal allí, que no tenía ni carnet y no tenía nada, o sea que cosas que pasan en la vida y no sé, supongo yo que estarán a ver de qué manera pueden sacarlo esto para delante, pero vamos a ver…

P: ¿Tenéis pensado ir a verles? O más adelante quizá cuando puedan volver ellos…

R: En los próximos días me dice a mí Juanito si van a venir para acá, sino pues intentaremos ir para allá.

P: ¿Juan qué tal está? Porque Sara dijo que psicológicamente estaba bastante afectado.

R: Sara estaba… O sea, Juan ten en cuenta que se le encontró en el suelo y estaba inconsciente, y él se quedó en una tierra que no es la suya… Tuvo un shock.