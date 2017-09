La academia de Operación Triunfo vuelve a abrir sus puertas un año después del reencuentro que tuvo lugar el año pasado por el 15 aniversario. A punto de cumplir 16 años, el programa fue todo un hito en su edición de lanzamiento, en la que la inocencia de los concursantes marcó la diferencia con las siguientes tandas del formato.

La cadena pública aprovechó el cumpleaños número 15 del programa que les llevó a tocar el cielo de las audiencias para reunir a los 16 participantes que pisaron la escuela por primera vez. Entre ellos habían surgido artistas mundialmente conocidos como David Bisbal, cantantes polivalentes absolutamente consolidados en el panorama nacional como Bustamante y Chenoa y muchísimos artistas que, gracias a su paso por OT consiguieron vivir de su pasión por la música.

Ahora, con el relanzamiento del programa, los ex concursantes han ido a los casting de las ciudades más importantes de España donde han animado y dado sus mejores consejos a los aspirantes. Con el estreno a la vuelta de la esquina, las redes sociales de Operación Triunfo están que echan humo y no han dejado de compartir imágenes de los castings, disgustando, una vez más, a Juan Camus.

Ya el año pasado hubo mucha polémica alrededor de este concursante, que estuvo a punto de no participar en el reencuentro por considerar que no se les trataba a todos por igual. Ahora, en respuesta a un vídeo en el que aparecen algunos de sus colegas en las pruebas de selección, Juan ha vuelto a llamar la atención de la organización, comentando que aunque lo habían invitado a ir al casting de Santiago de Compostela no habían incluido las imágenes. Pero parece que esta vez Camus se ha adelantado, y es que desde OT le han contestado que tenga paciencia, que hay muchos vídeos todavía por publicar.