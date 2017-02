José Manuel Parada: “Me identifiqué mucho con Jorge Javier. A mí Pantoja también me utilizó”

Isabel Pantoja ha regresado a la vida pública con más fuerza que nunca. Su primera entrevista televisiva ha despertado muchas ampollas y no ha dejado indiferente a nadie.

Tras la contundente contestación de Jorge Javier Vázquez, quien fuera otro de sus grandes amigos en el pasado, José Manuel Parada, se ha pronunciado. En sus palabras presentador asegura que él también se sintió utilizado por Pantoja y que se siente identificado con las declaraciones de Jorge Javier.

Pregunta: ¿Qué te ha parecido la entrevista de Isabel Pantoja?

R: No me ha sorprendido nada. Ella está últimamente muy acostumbrada a este tipo de entrevistas donde se le pregunta sólo lo que ella quiere que se le pregunte.

P: ¿Crees que luego rentabilizará los temas como su estancia en prisión?

R: Hay una conocida revista que la ha acostumbrado a que haga las declaraciones de lo que le conviene y encima sin ningún tipo de problemática ni compromiso especial. Ella puede decir lo que quiera y cobrando mucho dinero. En esta ocasión no ha cobrado, o eso dicen.

P: ¿Entonces?

R: Lo que quería ahí era una promoción de su disco, que dicen que no va del todo bien, que no está funcionando como se esperaba y hasta la Casa de discos le habrá dicho “oye, que si no vas a televisión no se promocionan los discos”.

P: No te parece entonces sorprendente que haya ido sin cobrar.

R: Yo creo que ha sido claramente promocional. La condición habrá sido “yo hago esta entrevista, usted no me pregunta de nada que yo no quiera hablar y además me deja cantar canciones de mi disco para promocionarlas”.

P: ¿Qué te pareció el momento Kiko Rivera entrando por teléfono? No lo hizo por ejemplo Chabelita.

R: Yo en los temas familiares prefiero no meterme, aunque ellos lo mezclan todo. Lo más curioso es que ellos viven constantemente de esto, de la televisión, de las entrevistas, y después se enfadan cuando un periodista comenta algo sobre ellos.

P: ¿Y el comentario sobre el perro? ¿Tú lo sabías?

R: A mí me llamaron compañeros de la prensa para preguntarme si era yo el que le regaló el famoso perro, porque en esa época tenía buena relación con Isabel. Yo si hubiera sabido que le hacía tanta ilusión, le hubiera regalado perros que me hubiera salido más barato que otras cosas. Le hubiera regalado dos o tres perros y hasta el pienso.

P: Jorge Javier Vázquez hizo un discurso muy duro contra Isabel. ¿Tú lo entiendes?

R: Pues tengo que decir que me identifiqué mucho con Jorge Javier. Él se preguntaba lo que yo me he preguntado mucho tiempo: “pero, ¿por qué?”. Si tienes algo que decir, por qué no lo dices. Yo tenía más amistad con ella que Jorge Javier. Ella siempre deja la duda de si te ha querido por tu persona o por aprovecharse de las circunstancias. Igual a mí también me utilizó cuando yo le di tan buenos contratos y gracias a estar a mi lado ganó muchísimo dinero.

P: Dijo Jorge Javier que se está quedando sola, sin amigos.

R: Lo que le está pasando ahora a Jorge, le pasó igual a Charo Reina, a Chelo García Cortés, a Raquel Bollo… A tantos amigos a los que ha ido pisoteando por el camino. Se ve que es su forma de entender la amistad. Me aprovecho mientras me interesas y, cuando dejas de interesarme, ni os hablo, ni os llamo, ni os cojo el teléfono…

P: ¿Crees que va a cambiar?

R: Yo creo que si la cárcel no le ha cambiado… Porque a veces el dolor hace que te replantees cosas y te humanices. Por lo que se ve a ella la cárcel no le ha humanizado para nada. Sigue igual o más subida que antes.