Noche grande para Jorge Javier Vázquez, que ha estrenado en el Teatro Rialto de Madrid su espectáculo ‘Grandes Éxitos’. Para una noche tan especial, el presentador se ha rodeado de su círculo de confianza y por la alfombra roja del evento han desfilado decenas de personalidades del mundo del cuore. Nadie se ha querido perder esta divertidísima comedia musical que destapa la faceta como cantante del mediático presentador.

Había mucha expectación por ver qué personalidades desfilaban por la alfombra roja del Rialto y lo cierto es que no decepcionó, pese a la fría noche de lunes que azotaba la capital. Como no podía ser de otro modo, la cúpula de ‘Sálvame’ (Kiko Hernández, Belén Esteban, Chelo, Mila Ximénez, Lydia Lozano…) ha encabezado el photocall. Kiko Matamoros y Makoke, Antonio Rossi, Paloma García Pelayo y demás voces autorizadas de la crónica social patria acudieron. Especialmente llamativa ha sido la presencia de Gustavo González y una muy bromista María Lapiedra, que han posado por separado. Ella era partidaria de haber posado juntos, pero el prefirió no hacerlo, aunque la esperaba dentro, guardándole una butaca.

‘Las Campos’ también han tenido su cuota de protagonismo gracias a la asistencia de Terelu y Carmen Borrego, después de su aventura neoyorquina. Nagore Robles y Sandra Barneda han estado juntas todo el rato y van sumando nuevas puestas en escena como pareja. Los presentadores Nuria Roca, Risto Mejide o Luján Argüelles, así como el consejero delegado de Mediaset Paolo Vasile han disfrutado también del espectáculo.

‘Grandes Éxitos’ cuenta con el sello implícito de un Jorge Javier Vázquez que se ha volcado en un proyecto en el que demuestra sus dotes como cantante y en el que se repasan algunas canciones históricas. Dentro del repertorio caben grandes musicales, boleros, baladas y algún que otro tema para mover el cuerpo y dejarse llevar. Además, el show cuenta con una potente moraleja: por muchas deudas y ligados que estemos al pasado, la verdadera amistad siempre consigue abrirse camino.