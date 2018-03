Jorge Javier Vázquez abre las puertas de su casa por primera vez

Y es que Jorge Javier no para, pero cuando entra en su casa, el presentador opta por una vida tranquila: “Mi vida al margen de la tele es muy aburrida. Lo que más me gusta es estar en casa y no salir. Llego a las 20.30 del programa, ceno a las 20.45 y a las 22.30 ya estoy en la cama”, desvela a Toñi.

En la imagen, una escultura de un galgo preside la entrada de la casa: “Tengo cuatro galgos, recogidos de la calle”.