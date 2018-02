Jorge González, de concursante de ‘OT’ a ‘instagramer’

El cantante de 29 años de origen gitano que pasó por la quinta edición de ‘Operación Triunfo’ ha pasado de ser cantante e incluso actor a convertirse en todo un instagramer. Tras obtener el octavo puesto en el programa que le descubrió, Jorge González ha conseguido mantenerse en el mundo de la música, publicando dos discos. Además estuvo a punto de ganar ‘La Voz’, formó parte del grupo ‘Los Supersingles’ que ponía la música al programa de María Teresa Campos ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, le hemos visto junto a su familia en el programa ‘Los Gipsy Kings’, ha sido invitado en ‘Tu cara me suena’, fue aspirante a Eurovisión y hasta ha ejercido de coach en ‘Pequeños Gigantes’. También se ha subido a un escenario para debutar haciendo el papel de Príncipe Hans en el teatro con el musical ‘La reina de las nieves’, que protagonizó junto a la extriunfita Mireia. Actualmente está en Chile donde va a representar a nuestro país en el Festival de Viña del Mar después de haber firmado con una compañía internacional, Cat Music.

Pero Jorge no sólo triunfa en el mundo de la música y la televisión, además se ha convertido en todo un influencer. Cuida sus redes sociales al máximo y sólo en Instagram tiene cerca de cincuenta mil seguidores. En su cuenta deleita a sus fans con fotos muy cuidadas de su trabajado físico, convirtiéndose en todo un it boy. Ejerce de modelo y muestra la moda fit, tan compartida por los influencers en Instagram, donde cuenta sus rutinas diarias de ejercicio y la comida sana con la que se cuida. No sólo comparte instantáneas profesionales, sino también personales, Jorge es padre de dos hijos y está felizmente casado desde hace 12 años con Arabia Heredia. Su mujer también se ha lanzado al mundo de las redes, donde es youtuber, y Jorge por supuesto participa en algunos de los vídeos de su chica.