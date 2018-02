Jorge Blas, rodeado de amigos en su vuelta al trabajo tras ser atropellado

Tras el accidente que sufrió a principios de diciembre, cuando fue atropellado por un conductor ebrio, Jorge Blas ha vuelto al trabajo. Recuperado de la fractura de su brazo, el mago volvía la pasada noche a demostrar todo su talento en el ‘Festival de la magia’, una cita en la que se convirtió en protagonista y en la que estuvo acompañado de rostros conocidos como Natalia Verbeke, Maribel Verdú, Álvaro Cervantes, Lorena Van Heerde, Carme Chaparro o Nuria Roca, entre otros.

“Estoy bien y esta es mi vuelta a los escenarios. Han sido dos meses de mucha rehabilitación y sigo todavía”, contaba Jorge, muy emocionado por regresar al Teatro Circo Price con una compañía que no podía ser mejor.

Entre los asistentes se encontraba Natalia Verbeke, radiante por tener en su vida a su hija Chiara, nacida hace casi un año. Una niña que, según contó, tiene su cara y el cuerpo de su padre, el jugador de rubgy Marcos Poggi. “Estoy más protectora en general pero la verdad es que no me ha cambiado tanto. Sigo siendo la misma. Quizá no pueda ir tanto al cine como antes, pero realmente no me ha cambiado tanto” contaba sobre su nueva faceta de mamá.

Carlos Baute también presumió de su reciente paternidad. El cantante y su mujer, Astrid Klisans, dieron la bienvenida a su segundo hijo el pasado diciembre, una niña a la que llamaron Liene. “La niña nos salió buenísima. Duerme increíble, que eso es lo más importante, porque el niño hasta hace 4 meses dio guerra”, confesó sobre la pequeña. La llegada del bebé supuso también un gran cambio para Markus, su hijo de año y medio, que empezó a dar besos cuando conoció a su hermana. “Al segundo día de haber llegado, nunca nos dio besos ni sabía lo que era y con la niña, al segundo día, fue él solo a darle uno, se acercó el solo a ella. Yo decía ‘esto no es real’. Ahora siempre da besos. Gracias a ella ha aprendido Markus a dar besos y es increíble. Con un año y cuatro meses, en el momento que llegó, lo hizo y estamos felices. La verdad es que se llevan muy poco tiempo y es muy lindo ver eso”.

Igual de contenta, aunque por otros motivos, estaba la actriz Maribel Verdú, muy emocionada por ver el espectáculo y es que reconoce que es fan de la magia desde niña. Precisamente, hace unos días la actriz vivió un momento casi mágico cuando coincidió con la reina Letizia en los Premios Princesa de Girona. “Es una loca del cine, le encanta. Cuando fueron los Premios Príncipe de Asturias y estuvo Coppola yo fui porque había trabajado con él. Y ella estuvo allí en la charla, viéndolo todo, escuchándolo, le encanta”, desveló sobre la mujer de Felipe VI.