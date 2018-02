Jesulín de Ubrique, muy mejorado tras su operación, desvela cómo está Campanario

Un mes después de pasar por el quirófano, Jesulín de Ubrique ha vuelto al foco público. Contento, sonriente y visiblemente recuperado, el torero participó hace unos días en un coloquio dedicado a su figura, ‘Jesulín desde la cercanía’. Durante la charla también hubo una mención a su mujer, María José Campanario, que apareció en uno de los vídeos, disfrutando desde la grada una corrida de su marido.

Sobre la odontóloga, aseguró que “se encuentra muy bien” tras un año complicado en cuanto a salud se refiere. La pareja se ha apoyado mutuamente cuando uno de los dos ha pasado un mal momento. Mientras que María José pasó sus horas más bajas el pasado verano, cuando permaneció ingresada durante semanas en una clínica de salud mental, el diestro lo hacía durante las navidades, cuando ingresaba para deshacerse de dos hernias.

Con la salud restaurada, sobre todo la de la odontóloga, Jesulín vuelve a sonreír. Si este verano veíamos al torero bastante desmejorado debido a la presión de ver al amor de su vida pasar unos momentos complicados en los que no podía ayudarla, ahora parece un hombre nuevo.

No faltaron las risas durante la cita y es que se notaba que el diestro estaba en su salsa, recordando sus mejores momentos en los ruedos. Una etapa que todavía no ha tocado techo y es que a sus 44 años todavía no tiene intención de cortarse la coleta.