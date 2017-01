Jenny Llada: “Bárbara está destrozada y mal, porque no es verdad lo que se dice”

Sin pelos en la lengua. La vedette ha querido opinar sobre la polémica que atañe a su amiga Bárbara Rey.

Jenny LLada ha sido de las pocas que ha podido hablar con la actriz, que está destrozada tras el escándalo en el que se ha visto salpicada estos días. La catalana ha sacado las uñas por la madre de Sofía Cristo y está indignada por todo lo publicado y más a estas alturas. Por eso, espera que Bárbara de la cara y cuente todo lo que vivió hace ya tantos años al lado del monarca don Juan Carlos y lo que eso le trajo después. Además piensa que este rumor que siempre ha perseguido a su amiga, le ha pasado factura a lo largo de su vida personal y profesional. Por si faltaba alguien en toda esta historia, Hortensia Blázquez, amiga de Bárbara y testigo de la relación que mantuvo con el Rey, aparecía en un programa de televisión dando su versión, la cual Jenny no da credibilidad alguna.

Pregunta: ¿Qué te está pareciendo todo lo que se está hablando de tu amiga Bárbara Rey?

Respuesta: Dar la enhorabuena a ese trabajo de investigación que se ha hecho, pero yo ante todo soy amiga de Bárbara y sé cosas de ellas, como ella de mí. Yo no soy quién para hablar de su vida, se publican cosas yo las leo y me las puedo creer o no. Algunas son ciertas, pero muchas otras están distorsionadas. A mí lo que me importa son las cantidades de dinero con el que se ha pagado un capricho con dinero de todos los españoles, porque con quien haya estado me da bastante igual, porque ha pasado tanto tiempo. Cuando a uno se le da un dinero o un regalo, uno no sabe de donde viene, en el caso en el que a Bárbara haya recibido ese dinero, de la forma de como se lo han pagado y de donde ha salido no tiene culpa alguna. Yo he visto papeles y he visto 25 millones de pesetas no 500 como se está hablando y me gustaría tener un cara a cara con Hortensia.

P: ¿Qué te ha parecido el testimonio de Hortensia Blázquez en un plató de televisión?

R: Es una estafadora, lo que dice no es verdad. Está contando cosas que yo he visto y me parece increíble que tenga tan poca vergüenza por un puñado de dinero, que por cierto está grabada hace siete años.

P: ¿En qué miente?

R: Miente en todo, es una teatrera porque hace una película. Yo lo que sé es que Bárbara es muy ignorante y muy visceral, se deja llevar, no sé lo que ha hecho lo que ha dejado de hacer, por eso tendrá que salir para parar los pies a muchos, porque tiene dos ovarios y a Hortensia se le puede caer la cara de vergüenza. Hortensia los favores que ha hecho a Bárbara se los cobra de la forma que sea, no lo hace gratis, porque es una manipuladora y una cerda, si la llego a coger el otro día en el plató no sé lo que le hubiera dicho, por eso mejor que se ocupe de las viejas de sus hijos.

P: ¿Sabes si Bárbara va a tomar medidas legales contra Hortensia?

R: Yo si fuera ella las tomaría, porque lo que no va a consentir que se hable de su hijo de esa manera, que es mentira. Tendría que ir a la cárcel, porque no se puede difamar así, es una cerda.

P: ¿Has podido hablar con ella?

R: Está mal, destrozada porque no es verdad lo que se dice. Si supuestamente es verdad que ha tenido una relación, no sería la única, porque siempre se ha hablado, aunque no públicamente, que han sido muchas las conocidas con las que ha estado el Rey.

P: Tú tienes que conocer muchas cosas que no estás contando…

R: Yo conozco muchas cosas, porque conozco la realidad de lo que se dice. Lo que me molesta es la mentira, cada uno hace con su vida lo que quiere, por eso creo que Bárbara tiene que salir y dar la cara.

P: Entonces, ¿crees que va a contar todo públicamente lo que se ha rumoreado durante tanto tiempo?

R: Hombre pues si hablan tantas personas que no tienen ni idea, creo que ella debería de salir y dejar las cosas claras.

P: El haber tenido esta relación le ha traído sus consecuencias, ha estado vigilada, ha sido víctima del chantaje, tampoco ha debido de ser fácil para ella.

R: No sé lo que ha tenido, pero lo que yo sé que antes de conocer a gente importante, ganaba mucho dinero y trabajaba mucho y a raíz de estos comentarios se le han caído muchísimos trabajos. Si ha sido verdad creo que le ha perjudicado, la gente por miedo, temor o manía se ha dejado llevar por estos rumores.

P: Se habla que querían dejarla de un personaje de segunda, de que se inventaban las cosas.

R: Claro y siempre que contaba que había sido víctima de un robo y nadie le creía. A Bárbara la han llegado a retener obligada, además de haber sufrido un robo que yo mismo viví, igual que ciertas amenazas que recibió, todo lo que ha contado es verdad y lo peor es que no podía denunciarlo. Para mí, lo de menos es la relación que ha podido mantener con quien sea, eso no nos influye a ninguno, el problema es el daño gratuito que se le está haciendo.