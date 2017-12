Jaydy Michel presume de familia

Rafa Márquez y Jaydy Michel son una de las parejas más estables del panorama mexicano. El futbolista y la modelo llevan 11 años compartiendo su vida y, aunque ambos llegaron con hijos de matrimonios anteriores a la relación entre los dos han conseguido que entre todos reine el amor y el cariño.

Madre de la primera hija de Alejandro Sanz, la modelo no sólo ha inculcado a su hija el amor por su nueva familia, incluyendo a los hijos de Rafa, sino que es todo un ejemplo para Manuela dedicando siempre palabras llenas de amor y cariño hacia el cantante y sus demás hijos.

La relación entre Rafa Marquez y su ex mujer, en cambio, no es tan buena como desearían y ni siquiera por el bien de sus hijos han conseguido encontrar un equilibrio. Estos días, de hecho, los portales del país aztecas son un hervidero de titulares sobre la ex pareja ya que el futbolista y Adriana Lavat han entrado en una guerra abierta por motivos económicos relacionados con la custodia de sus dos hijos.

La familia Márquez-Michel está compuesta por Jaydy, Rafael, Manuela, Rafaela, Santiago y Bernardo y como si de ‘Los Serrano’ se tratase, todos velan por tener la mejor relación posible entre ellos, dando muestra así de que por muy surrealistas que puedan parecer las situaciones en un principio, con amor y cariño toda unión es posible.