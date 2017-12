Jay-Z y otros famosos que han confesado haber sido infieles a sus parejas

Tras muchos rumores de infidelidad entre Beyoncé y Jay-Z, el rapero acaba de confesar públicamente que sí, que ha engañado a su mujer y madre de sus tres hijos en el pasado. Una entrevista que ha concedido a ‘The New York Times’ en la que cuenta haber pasado por una época de “supervivencia” en la que cerró sus emociones totalmente. “Tienes que sobrevivir y cuando entras en ese lugar, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones y no puedes conectar. Incluso con las mujeres, por lo que no puedes conectarte con nada ni nadie… En mi caso, fue profundo. Y luego, todas las cosas pasan desde allí: la infidelidad”, aseguraba, poniendo fin así a años de rumores.

Sobre el momento, el músico reconocía que lo peor de todo fue ver el dolor por el que su mujer pasó: “Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello”.

Una sensación por la que han tenido que pasar otros famosos que también pusieron los cuernos a sus parejas y lo reconocieron públicamente. En España encontramos varios casos, como el de Álvaro Muñoz Escassi quien, en el año 2005, cuando todavía salía con Lara Dibildos, vio como su secreto se hacía público cuando el desaparecido ‘Salsa Rosa’ emitía unas imágenes suyas besándose con otra mujer. Días después, el jinete llamó a ‘El programa de Ana Rosa’ para pedirle perdón a Lara delante de toda España: “Ha sido un error y me arrepiento muchísimo. Sólo espero que estas imágenes no me cuesten esta relación”, dijo.

Tampoco podemos olvidar el sonadísimo caso de Alejandro Sanz que, estando casado con Jaydy Michel, tuvo un affaire con la diseñadora Valeria Rivera del que nació un niño, Alexander. A pesar del gran parecido físico entre padre e hijo, el de “Amiga mía” tardó cuatro años en reconocer como suyo al pequeño y, con ello, su infidelidad a la modelo mexicana, de quien se separó dos años antes.