Javier Sardá y Boris Izaguirre desvelan el peor momento de su infancia

El bullying también ha pasado por la infancia de Boris Izaguirre. “Mi madre hizo un esfuerzo muy grande en protegerme, en hacerme ver que la verdadera lucha era con el resto y no con mi familia. Hay que hablarle a los que nos disgustan, algo que también me decía Javier. Mi padre me decía que la realidad no es como tu casa, que el hogar es donde puede ser uno mismo, fuera igual no, y por eso había que hablarle al resto del mundo, para que avanzase. Recuerdo mucho a mi madre que me dijo que no tratase de llamar la atención con la ropa o con el pelo, porque ya la llamaba yo solo. Con 9 o 10 años me dio por ir andando al colegio. Pasaba por una obra y por una embotelledora, en las dos me gritaban ‘maricón’, con esa edad. Lo que hice fue acercarme más a la verja donde me gritaban, y me gritaban más, y se ponían más violentos”.