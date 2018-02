El 2018 comenzó de la mejor forma posible para Javier Santos, el valenciano que afirma ser hijo de Julio Iglesias. Tras meses de intriga, el juez admitió a trámite su demanda de paternidad contra el músico, dando luz verde a un futuro juicio.

Este martes Javier ha visitado ‘El Programa de Ana Rosa’, donde ha contado las últimas novedades sobre su caso y cómo se encuentra en estos momentos. Confiado en que la justicia española haga honor a su nombre y haga justicia, Santos se ha mostrado seguro de que este “es el momento” perfecto para su petición.

Uno de los temas sobre los que más se ha especulado han sido los motivos que le han llevado a demandar al cantante, que ha querido aclarar. “Mi madre me comentó la historia de El Cordobés, que su abogado había conseguido la prueba de ADN. Le di muchas vueltas porque sabía que iba a traer cola y, tras reflexionarlo, llegué a la conclusión de que había visto sufrir tanto a mi madre que se merecía demostrar que ella siempre ha dicho la verdad. Creo que vamos por buen camino”, aseguró.

Un razonamiento que apoya después de haber conocido los resultados de las pruebas de ADN, “me mandaron los resultados por correo y no entendía nada, tuvo que llamar al laboratorio y me dijeron que sí, que el resultado era del 99,9%”, ha recordado. Un resultado del que su madre no tenía dudas. “Ella lo sabía”.

Javier Santos también ha recordado una época de su vida en la que vivió en Estados Unidos y conoció a Enrique y Julio José Iglesias, con quienes mantenía una relación cordial. De hecho, ha contado que en una ocasión el cantante y él se encontraron en una fiesta en la que “Julio me presentaba como a su hermano”.

A pesar de lo conseguido, al hijo de Edite Santos le queda todavía un largo camino por delante en que ya ha invertido una gran cantidad de dinero. Según ha desvelado en el programa, es él mismo el que ha costeado todo el proceso. “Todo el tema de los detectives cuesta mucho dinero y eso lo pagué yo, por supuesto. Julio no lo ha pagado”, ha asegurado.

También ha querido dejar clara su posición sobre el tema de una posible herencia y aclarar sus intenciones. “La gente especula mucho sobre el dinero y yo estoy seguro de que yo nunca voy a ver un duro, que la gente no se haga fábulas, yo voy a seguir trabajando, no voy a esperar nada. Vivo, o vivía, una vida muy tranquila, muy a gusto y lo único que quiero es que se haga justicia”.