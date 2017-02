Javier Merino reaparece en la vida social

El empresario Javier Merino no ha querido perderse este fin de semana el vigésimo desfile en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid del diseñador Roberto Torreta, a quien considera un gran amigo. El ex de Mar Flores acudió solo a la prestigiosa cita de la moda que reúne a numerosos rostros conocidos ya que, por el momento, no tiene pareja. No obstante, ha asegurado que no cierra las puertas a una nueva relación.

Apasionado de los negocios, Javier Merino se ha mostrado feliz por el affaire que su exmujer mantiene con Elías Sacal. El empresario, que tiene una muy buena relación con Mar Flores por el bien de sus hijos, asegura que le desea lo mejor a su ex.

El matrimonio ponía fin en marzo del año pasado a 18 años de relación, fruto del cual nacieron sus cuatro hijos en común. A pesar de que a Mar le costó asumir el cambio en su vida, pronto encontró de nuevo el amor junto al empresario mexicano Elías Sacal. La pareja se dejó ver por primera vez junta en octubre de 2016 durante la gala de entrega de los premios de la Fundación Princesa Grace celebrada en Nueva York.

A pesar de que en un principio todo apuntaba a que habría sido Mar Flores quien puso punto y final a su matrimonio con Javier Merino, al cabo del tiempo la exmodelo confirmó que la decisión había sido tomada por el empresario.

Sea como fuere, Mar está viviendo una etapa muy feliz junto a Elías Sacal y, Javier Merino, a pesar de no haber encontrado el amor de nuevo, está abierto a tener una nueva relación.