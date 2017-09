Javier Merino organizó una fiesta por todo lo alto para celebrar el 25 aniversario de la discoteca Fortuny, que es suya. El ex de Mar Flores había aclarado horas antes a Abc su situación sentimental: “Estoy solo, no tengo novia ni he formalizado ninguna relación. Simplemente fui a la cena con mi abogada, con la que me llevo muy bien”. Se refería a Beatriz Grande, con quien asistió a la boda, la semana pasada, del marqués de Griñón y Esther Doña.