¿Hay alguien que no tenga algún perfil en redes sociales? No será Javier Bardem al que señalen por no tenerlo ya que el veterano actor ha decidido por fin abrirse su cuenta oficial de Instagram. Sin llegar a ser su cuenta personal, la utiliza para promocionar su última aventura, #protectantartic, una iniciativa solidaria que ha emprendido junto a su hermano Carlos y a un equipo de científicos de Greenpeace para admirar la belleza de los ecosistemas del océano Antártico y pedir su protección.

Todo en orden, salvo un pequeño matiz. Bardem sigue tan solo 32 personas, entre las que no se encuentra Mónica Cruz. La cosa no queda ahí, pues entre esa terna de seguidos sí que están dos de las exparejas de su cuñada. Hablamos de Miguel Ángel Muñoz y de Álex González. También se encuentra entre las elegidas su mujer Penélope.

Es algo que no deja de resultar llamativo, sobre todo por el hecho de haber dado ‘follow’ a sus ex. ¿Le habrá sentado mal a Mónica esto? Cabe recordar que la pequeña de las Cruz estuvo saliendo bastante tiempo con Miguel Ángel Muñoz hasta que su relación se terminó en 2004. No obstante, hoy siguen manteniendo una relación muy cordial e incluso se les ha visto varias veces juntos. Bastante más diferente fue su historia con el protagonista de ‘El Príncipe’. Un romance que empezó en enero de 2011 para saltar por los aires en diciembre del mismo año.