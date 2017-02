Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa celebran su segundo aniversario coincidiendo con San Valentín

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa llevan dos años de idilico romance. Su noviazgo, que ha luchado contra viento y marea, terminará finalmente en boda este año, como ellos mismos anunciaron a sus familiares las pasadas navidades.

Y es que, aunque lo suyo fue complicado desde el principio, han demostrado que su amor es más fuerte. Las primeras imágenes donde se los pudo ver juntos por Madrid datan de junio del 2015, aunque los enamorados ya habían comenzado a salir varios meses antes, coincidiendo con la fecha de San Valentín.

Sin embargo, no fue hasta septiembre cuando hicieron su aparición oficial en un evento. Fue en esos inicios cuando Vargas Llosa tuvo que hacer frente a un polémico divorcio con la que había sido su esposa durante más de un lustro, Patricia Llosa, que le acusó de haberle sido infiel con la socialité. Por su parte, Isabel Preysler encontró en el escritor el consuelo perfecto para superar la pena en la que se había sumido tras el fallecimiento de su esposo, Miguel Boyer.

A pesar de este primer bache, la pareja ha logrado consolidarse y ha recibido el apoyo incondicional de los hijos de Isabel, que ven con buenos ojos esta relación. Lisboa, las islas griegas, Buenos Aires y, más recientemente, Filipinas, han sido algunos de los lugares que han elegido para dejar fluir su amor en estos dos años. Lo suyo está más que consolidado, como han demostrado durante sus numerosas apariciones públicas.

Si bien el pasado mes de septiembre sufrieron una leve crisis sentimental, que provocó que Isabel Preysler prefiriera no acompañar a Vargas Llosa en sus actos públicos, no ha sido nada que no pudieran superar. Parece que Cupido hizo un buen trabajo con esta pareja, que protagonizará, sin duda, la que será la boda del año, aunque aún no está confirmada la fecha oficial del enlace.